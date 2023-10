Concorso Politecnico di Milano | Bando per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 10 ottobre 2023)Pubblico per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 – Elettronica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria., presso ildidi: Assunzioni perSi rende noto che con Decreto Direttoriale del 19 settembre 2023, numero 10683, avente codice di procedura 2023 RTDA DEIB 22, presso l’istituzione accademica in questione, è stata avviata una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Junior). Tale procedura è stata istituita in conformità all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, numero 240, come in vigore fino al 29 giugno 2022. La selezione riguarda il settore concorsuale e il Dipartimento ...