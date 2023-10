Concorso ASST di Varese | Bando per Dirigente di Neurochirurgia

(Di martedì 10 ottobre 2023) All’diè stato avviato unPubblico, basato su titoli ed esami, per selezionare 1medico specializzato inda assegnare alla struttura complessa dia tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato.diperdi Neorochirurgia L’amministrazione delladiha istituito unpubblico, basato su titoli ed esami, con l’obiettivo di coprire un posto dimedico, specializzato in, a tempo indeterminato e a tempo pieno. Questa iniziativa è stata promulgata in ottemperanza alla deliberazione numero 359 del 23 ...

... tra medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali che da inizio anno 2023 lavorano per l'... per diminuire il ricorso ai gettonisti, la Sette Laghi ha recentemente bandito unper 6 ...Commenta così il direttore generale diLecco le dimissioni di Tiziana dell'Anna , la primaria ...profondamente visto che la stimata e apprezzata ginecologa si era presentata anche al, ora ...

Concorso Asst Como, 130 Infermieri: requisiti, domanda e prove LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Asst Lariana cerca 4 nuovi addetti alla vigilanza: il concorso QuiComo

Nuova opportunità di lavoro in Lombardia, dove il Comune di Magenta ha indetto un concorso per amministrativi. La selezione pubblica è rivolta a coloro che sono in possesso di un diploma e prevede ...Per chi cerca lavoro nelle strutture ospedaliere è utile sapere che è in scadenza un concorso pubblico per infermieri indetto dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como, ecco quali sono ...