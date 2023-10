Concorrerà a Miss Universo | insieme all' altra transgender Rikkie Kollé Miss Olanda

"Sono orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo diUniverso Portogallo", ha scritto su Instagram. "Per diversi anni non ho potuto partecipare e oggi sono orgogliosa di ..."Sono orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo diUniverso Portogallo", ha scritto su Instagram. "Per diversi anni non ho potuto partecipare e oggi sono orgogliosa di ...

Marina Machete, prima vincitrice trans di Miss Portogallo, concorrerà a Miss Universo Vanity Fair Italia