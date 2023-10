Comunali | grandi manovre nel centrosinistra | Festa non è più tabù

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo ilnon è unito, ma addirittura con un colpo di scena politico una parte potrebbe andarsene ad appoggiare il sindaco Gianlucaalle amministrative del prossimo anno. Niente è impossibile. Nei prossimi mesi di vedrà, entro dicembre lo scenario potrebbe cambiare. Per un pezzo di, una fetta stessa del Pd addirittura, sarebbe, pare, conveniente o meglio l’unica opportunità per sopravvivere. Per il sindaco di Avellino sarebbe utile invece per spaccare il fronte dele riavvicinarsi un poco a quello che era il suo partito, il Pd, da cui non se n’è mai andato di sua volontà ma cacciato dai vertici per essersi candidato, da militante tesserato, contro il simbolo. Tutto è possibile: dalla guerra sui rifiuti potrebbe nascere la pace per le ...