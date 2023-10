Completa la mia vita | Galliani | l' ultima commovente scelta nel nome di Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Se c'è una cosa chemi ha insegnato è a non porre limiti alla volontà di fare meglio. Ho sempre lavorato per soddisfare i suoi desideri, che poi erano anche i miei. Lo farò anche questa volta» Chi parla è Adriano, 79 anni. Monzese. È candidato al Senato per le elezioni suppletive nella sua Monza. Bisogna scegliere il successore dia Palazzo Madama. Chi meglio di lui? Ha lavorato col cavaliere per mezzo secolo. Ed è stato per tanti anni l'amministratore delegato del Milan. Era il Milan degli invincibili: Baresi, Maldini, Van Basten....Lei era senatore, poi un anno fa decise di lasciare la politica. Ora si candida a Monza. Come mai questo ripensamento? «Un anno fa il Monza doveva giocare la sua prima stagione in serie A, dopo 110 anni di storia del nostro club. Era una pagina storica, che meritava tutto il ...