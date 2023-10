Commento al Vangelo di oggi 10 Ottobre 2023

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il brano delsecondo Luca 10,38-42, che narra l’incontro di Gesù con Marta e Maria, offre una profonda riflessione sulla priorità delle nostre scelte nella vita e sull’importanza di trovare il giusto equilibrio tra l’azione e la contemplazione. Marta, come spesso facciamo nella nostra vita quotidiana, si dedica con zelo agli affari domestici, cercando di assicurarsi che tutto sia perfetto per l’ospite speciale, Gesù. Il suo impegno è evidente, ma in mezzo a tutte le distrazioni, Marta si lamenta del fatto che Maria non l’aiuti nelle faccende domestiche. In risposta, Gesù le dice: “Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta.” La “parte migliore” di cui parla Gesù non è la mancanza di lavoro o di servizio, ma piuttosto la scelta di Maria di sedersi ai ...