Come può reagire l’Europa e l’Italia all’attacco di Hamas La versione di Manciulli Med-Or

Leggi su formiche

(Di martedì 10 ottobre 2023) L’offensiva messa in atto dall’organizzazione islamista, al momento ancora in corso, rappresenta uno spartiacque nel rapporto tra Israele e i territori palestinesi. Con implicazioni che si estendono ben oltre i confini della Terra Santa. Ad spiegarle a Formiche.net è Andrea, responsabile delle relazioni istituzionali della Fondazione MedOr e autore del report di recente pubblicazione “Il nemico silente – Presenza ed evoluzione della minaccia jihadista nel Mediterraneo allargato”. L’attacco diva a rompere un periodo di relativa tranquillità nella regione. Perché, e con quali obiettivi, questa azione è stata messa in atto? Non si può dire che le cose fossero tranquille. Già da quasi due anni nei territori palestinesi si assisteva a una crescita dei movimenti della jihad islamica, i quali hanno assunto un approccio ...