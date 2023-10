Come Israele ha fallito con l’IA

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 ottobre 2023) Continua ad aumentare di ora in ora il numero delle vittime dopo l’attacco a sorpresa e su larga scala lanciato sabato da Hamas nei confronti di. L’ultimo bilancio parla di oltre 900 morti e 2.100 feriti. Numeri destinati a salire con le truppe israeliane che, nella loro operazione per liberare i vari insediamenti al confine con la Striscia di Gaza, continuano a individuare cadaveri di civili. Tra i dispersi, ci sono anche due italiani: Eviatar Moshe Kipnis e Liliach Clea Havron. Lo scorso anno l’esercito israeliano ha lanciato una nuova strategia per inserire armi e tecnologie dell’intelligenza artificiale in tutti i reparti militari – la trasformazione strategica più radicale degli ultimi decenni. Il mese scorso il Ministero della Difesa israeliano si è vantato che l’esercito sta per diventare una “superpotenza” delnel campo della ...