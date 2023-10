(Di martedì 10 ottobre 2023) Prendendo in considerazione l'aumento delle temperature, l'umidità e altri fattori ambientali, un nuovo studio mostraaree del nostro pianeta possano diventare insopportabili per il nostro organismo

Il quadro,rilevato dal sondaggio SWG che vede il netto favore dei giovani (63%) rispetto agli ...alla vittoria dei referendum anti - nucleare e legittimamente preoccupati dal...Con riferimento ale all'acqua, si è sostenuto che, trattandosi di beni essenziali ... ma deve avviare il procedimento giudiziale persopra descritto. Se non vi provvede è passibile ...

Come il riscaldamento globale renderà inabitabili alcune zone della Terra WIRED Italia

Il riscaldamento globale minaccia la vita di miliardi di persone AGI - Agenzia Italia

Grazie a un modello climatico un team di ricerca americano ha determinato quali saranno le aree della Terra in cui temperatura e umidità ...Come risparmiare sul riscaldamento: 10 regole taglia consumi 24 Ottobre 2022 Quali sono le date da rispettare per l’accensione Come noto, il territorio nazionale è suddiviso in sei zone in funzione ...