Come gestire un comportamento problematico a scuola? Cosa deve fare il docente | il Dirigente | gli organi collegiali Un piano da condividere con la famiglia

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 10 ottobre 2023) Quale ruolo hanno le famiglie lungo il crinale della redazione e dell’attuazione del “per la gestione delle problematiche comportamentali a”? Intanto ricordiamo, che detto strumento consente alladi affrontare le situazioni di crisi comportamentale in modo specifico,zzato e competente mettendo in sicurezza, per quanto possibile, sia l’alunno, sia l’intera comunità scolastica, impedendo per quanto possibile anche la distruzione di attrezzature e beni scolastici.è risaputo esso costa di due parti: ilGenerale, che riguarda le linee direttrici dell’azione dellae ilIndividuale, che si riferisce a ciascun singolo allievo che manifesti crisi comportamentali. L'articolo .