Come David Beckham ha inventato la celebrity culture forse senza volerlo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Che, la docu-serie Netflix diretta da Fisher Stevens, sarebbe stato un prodotto sul calcio lo sapevamo. Impossibile non parlare delle imprese sportive dell’ex calciatore inglese; dallo storico triplete con il Manchester United fino alla rocambolesca vittoria in Spagna con il Real Madrid,è stato il primo a varcare il cancello del calcio americano in un momento storico in cui la MLS era l’ombra di quella che è oggi. Il che è tutto dire. Parlare dicalciatore però significa parlare anche dell’uomo, della sua crescita umana e psicologica, e qualche volta del suo tracollo. Ma soprattutto del suo complicato e turbolento rapporto con lo status di. Sia chiaro, se c’è qualcosa che la docu-serie di Stevens ci dice fin da subito è che a ...