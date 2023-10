Come cambia la geografia della moda | dalle fashion week mondiali a quelle virtuali

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 10 ottobre 2023) Life&People.it Scorgere i volti di celebrityKris Jenner e sua figlia Kim Kardashian non sarebbe così raro se il luogo del ‘fortunato’ incontro fosse Milano, Parigi oppure Londra, indiscusse capitali. Eppure le Kardashian questa estate sono state avvistate tra gli ospiti di una sfilata haute couture di Dolce&Gabbana, nulla di sorprendente se non fosse che ad ospitare il defilè non era la città meneghina, né tanto meno la Ville Lumière. La location scelta dai noti stilisti italiani per presentare le proprie creazioni, – lo scorso luglio -, è stato, infatti, un pittoresco e caratteristico borgo pugliese. Famoso per i cosiddetti ‘trulli’, abitazioni storiche caratterizzare da un tetto in pietra a forma di cono, Alberobello, questo il nome del piccolo centro abitato, ha accolto le suggestive creazioni ...