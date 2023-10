Come aggiornare Windows offline

Leggi su navigaweb

(Di martedì 10 ottobre 2023) Su alcuni PCpossiamo incappare in un problema di non poco conto: non è possibile eseguire gli ultimi aggiormamenti di sistema per mancanza di connessione Internet, per problemi diUpdate o perchè volontariamente lasciamo il PC, aggiornandolo manualmente solo quando è inevitabile (per aggiornamenti di sicurezza critici). In tutti questi scenari possiamo rimediare facilmente aggiornandocon un piccolo tool in grado di riconoscere gli aggiornamenti mancanti su qualsiasi PC, utilizzando per lo scopo un altro computer conconnesso ad Internet e una chiavetta USB abbastanza capiente (vi consigliamo almeno 64 GB). LEGGI ANCHE ->Usare Microsoft Defender1) Prerequisiti Ricordiamoci che i ...