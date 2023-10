Cocciaretto-Kasatkina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

(Di martedì 10 ottobre 2023) Elisabettase la vedrà contro Darianel primo turno del WTA 500 di(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La marchigiana deve rialzare la testa. Dopo il titolo conquistato sul rosso di Losanna, infatti, sono arrivate ben tre eliminazioni di fila al primo turno. L’urna le ha riservato un’ostacolo non semplice come l’esperta russa, numero tredici del ranking mondiale ed ottava testa di serie della manifestazione. Quest’ultima è molto solida ed ha raggiunto almeno il terzo turno in tre dei quattro Slam della stagione. Tra le due non ci sono scontri diretti da registrare a qualsiasi livello. Secondo i bookmakers a partire largamente favorita sarà la tennista sovietica., tuttavia, possiede certamente le armi per poter mettere in ...

