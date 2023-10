Cnop | bisogni ed equità di servizio per la Giornata della psicologia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Roma, 10 ott. (Adnkronos Salute) - 'sociale per ipsicologici' è il tema dell'evento organizzato a Roma dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (), in occasione dell'ottavanazionale, giovedì 12 ottobre. Nel corso dell'incontro verrà conferito il premio nazionale delper l'anno 2023 alla senatrice a vita Liliana Segre, per il suo impegno per la pace, la solidarietà tra i popoli e per l'attenzione posta alla persona. Ospite speciale il vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho, che nel corsopresenterà alcune vignette di satira sul tema. Ai lavori, introdotti da David Lazzari, presidente ...