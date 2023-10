Cna | “Soddisfatti per via libera alla terza rata | ora modifiche al Repower Eu con risorse per l’autoproduzione energetica”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 10 ottobre 2023) ROMA – “Cna esprime forte soddisfazione per il pagamento delladel Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la dimostrazione che il lavoro condotto a Bruxelles ha dato i suoi frutti e che la strada del dialogo è quella vincente. Questo risultato ci fa sperare in un viaanchequartarevisione complessiva del Piano, inclusa la parte che riguarda ilEu. In tale capitolo sono previsti i fondi per, una strada per assicurare sicurezza dell’approvvigionamento e risparmio alle imprese. In questo ambito Cna è disponibile fin da subito a dialogare con le istituzioni per garantire modalità operative idonee a permettere ad artigiani, micro e piccole imprese di usufruire della ...