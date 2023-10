Claudia Goldin | il Nobel all’emancipazione delle donne nel lavoro

(Di martedì 10 ottobre 2023) Dopo Elinor Ostrom nel 2009 e Esther Duflo (con Abhijit Banerjee e Michael Kremer) nel 2019, la politologa e storica dell’economiaè la terza donna ad avere ricevuto first appeared on il manifesto.

'Il premio Nobel per l'Economia aè una bella notizia per le donne' Lo scrive sui social la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi'. 'È il riconoscimento del suo impegno a favore del lavoro delle donne. Grazie ai ...Il Premio Nobel per l'Economia è stato assegnato a, settantasette anni, Professoressa dell'Università di Harvard. Un premio ricevuto grazie alla sua ricerca che ha fatto comprendere ancora di più il divario di genere nel mercato del ...

Premio Nobel per l’Economia a Claudia Goldin. Gli studi a Chicago, il primato ad Harvard: chi è la studiosa d… la Repubblica

Nobel per l'economia 2023, chi è la vincitrice Claudia Goldin Forbes Italia

(Cultura) La Banca centrale di Svezia ha assegnato il premio alla studiosa che ha compilato giganteschi database, dall’inizio del XX secolo a oggi, in cui ha raccolto i dati sulla formazione, le quali ...La parità di genere deve essere una priorità nell’azione dei governi. La giuria del Nobel, con la sua scelta, è andata nella direzione giusta ...