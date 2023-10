Classifica marcatori Liga 2023 2024 | chi sarà il nuovo Pichichi?

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 14 gol fatti, 11in 8 giornate di campionato e secondo posto incon una partita in meno (virtualmente potrebbe essere primo): il Palermo sta vivendo uno degli inizi di stagione migliori della sua ......La formazione di Toscano firma così il sesto successo e si posiziona al secondo posto in. al Recchioni è Lisi al 14esimo a timbrare per primo il tabellino dei. E' poi Pazz nella ...

Serie B, la classifica marcatori: Coda della Cremonese fa... il Coda! È sua la vetta TUTTO mercato WEB

Classifica marcatori: sesto centro per Benek. Colak sale in seconda posizione Parma Live

Con i tre gol segnati al Napoli la Fiorentina ha raggiunto la considerevole quota di 24 reti stagionali in 12 gare giocate, tanto che la media di due reti a partita in questa fase iniziale dell’annata ...I tecnici pagano una crisi di risultati profonda: una sola vittoria per i pugliesi, nessuna per i lombardi ...