Curiosità: Un uragano atlantico o più brevemente uragano (il nome è di origine caraibica, da hurican o huracan, voce indigena che designa il dio del vento) è un ciclone tropicale che si forma nell'Oceano Atlantico, usualmente nell'emisfero nord, in estate o autunno, con venti sostenuti per un minuto a 119 km/h (64 nodi/32,9 m/s). Quando riferito agli uragani, con "atlantico" ci si riferisce generalmente all'intero "bacino atlantico", che comprende il nord dell'Oceano Atlantico, il Mar dei Caraibi e il Golfo del Messico.

Ciclone atlantico in arrivo, neve e freddo autunnale. «Rischio fenomeni intensi». Dove e quando colpirà ilmessaggero.it

Ciclone atlantico in arrivo, neve e freddo autunnale. «Rischio fenomeni intensi». Dove e quando colpirà ilmattino.it

Ciclone atlantico in arrivo. L’anticiclone africano continuera a proteggere il nostro Paese ancora per quasi una settimana. Dopo di che irrompera l’autunno con piogge battenti, ...Un depotenziamento sia in termini di aiuto che di supporto. È ciò a cui va incontro la Nato per il conflitto ucraino dopo l'attacco di Hamas. L'obiettivo, ...