Ciclismo | Luca Gregorio | “Prudenza su Bagioli | scommetto su Tiberi Da Milan vorrei più costanza”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tre successi di fila al Giro di Lombardia per Tadej Pogacar, ennesima impresa per lo sloveno della UAE Emirates che in questa stagione si era portato a casa anche il Giro delle Fiandre. A parlare della Classica delle Foglie Morte nella trasmissione Sport2Day Specialeal microfono di Francesca Cazzaniga è, telecronista di Eurosport. Le sue parole: “Da un punto di vista della gara, è stata un po’ come ce l’aspettavamo. Il Passo Ganda in questo percorso è sempre quello decisivo. Non è andata come ci aspettavamo: Pogacar era il grande favorito, ci aspettavamo che potesse staccare tutti o almeno restare in coppia con qualcuno, invece ha confermato una condizione non eccezionale come in altri contesti, ma ha staccato tutti in discesa, dimostrando tutta la sua completezza. Nonostante i crampi sul finale, bravissimo a ...