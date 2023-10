Ciclismo | la Lidl-Trek firma Tim Declerq

Leggi su oasport

(Di martedì 10 ottobre 2023) Continua a muoversi il ciclomercato in vista della stagione 2024. Una delle squadre più attive in questa sessione è stata ladi Luca Guercilena, che aveva già messo a segno alcuni innesti di livello come Jonathan Milan per le volate, Tao Geoghegan Hart per i Grand Tour ed Andrea Bagioli libero di poter puntare alle classiche. Ma ci vogliono anche i portatori d’acqua, i cosiddetti gregari. E la squadra statunitense si è assicurata le prestazioni di uno dei migliori in questo settore, Tim. Il belga ha deciso di lasciare la Soudal–QuickStep, squadra che lo aveva accolto nel 2017 e in cui si è imposto come il miglior gregario al mondo. Per quattro edizioni consecutive ha vinto infatti il premio di miglior gregario dell’anno per quattro stagioni in fila, dal 2018 al 2021, e sacrificando così la gloria personale: per lui ...