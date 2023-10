Cibi ultra processati pericolosi per la salute | l’allarme degli scienziati

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Un adulto su sette e un bambino su otto potrebbero avere una dipendenza da UPF, ovvero, secondo quanto dichiarato dagli esperti, spinti a richiedere la dicitura “crea dipendenza” sulle etichette di alcuni prodotti. Numerosi studi recenti hanno messo in correlazionecome bevande frizzanti,precotti e surgelati o gelati con un aumento del rischio di tumori e malattie cardiache, oltre all’aumento di peso e ciò che ne consegue. Il consumo di questi prodotti a livello globale è in continuo incremento e in particolare in Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti si stima costituiscano più della metà della dieta, secondo quanto riportato da The Guardian. Tutti questi fattori e le ...