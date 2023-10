Chloè volta pagina | chi è Chemena Kamali | la nuova Creative Director?

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 10 ottobre 2023) Life&People.it Dopo Alexander McQueen è ancora tempo di annunci nel mondo delle maison di moda, alcune delle quali pronte a vivere un momento di cambiamento dopo la lunga carovana delle fashion week che ha contrassegnato il mese di settembre. Proprio per questo motivo nelle scorse ore Chloé ha finalmente svelato il nome del nuovo Direttore Creativo: scopriamo allora chi è, designer tedesca che andrà a sostituire la figura di Gabriela Hearst, rimasta al timone begli ultmi tre anni. Un ritorno alla base Si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini per la nativa di Dusseldorf, la quale ha iniziato la sua carriera proprio da Chloé, entrando nello storico (e per certi versi anche iconico) staff di Phoebe Philo. Un’esperienza che l’ha portata successivamente a bussare alla porta di Alberta Ferretti, prima di approdare da Strenesse ...