Chiara Nasti a cena con la sorella Angela e il piccolo Thiago | «È come noi perché?»

Dal primo giorno in cui ha deciso di approdare sul social di Instagram, aprendo il suo profilo,è stata bersaglio degli haters, che non si sono mai risparmiati di criticare ogni sua foto o video. Anche dopo essere diventata mamma del piccolo Thiago, la situazione non è cambiata e ...L'influencersi sfoga mettendo in luce un bruciante problema sociale: quanto sia dura la vita per le 'ragazze belle' su Instagram. Tra commenti che 'le ammazzano ogni giorno' accusandole di essere '...

Chiara Nasti fa l’ennesima gaffe su Instagram e il pubblico non perdona. Ecco cosa ha detto l’influencer partenopea.Fin dal suo esordio sui social, Chiara Nasti si è spesso trovata al centro delle polemiche. Davanti alle continue critiche ricevute dai cosiddetti leoni ...