Chiara Ferragni festeggia i 14 anni di The Blonde Salad

E che, insieme alla moglie, ha sempre invitato i follower a non sottovalutare . " Il disturbo mentale è un'esperienza comune nella vita di moltissime persone in Italia e nel mondo . ...Non bastava quella nell'attico, la fashion blogger ne ha voluta una anche nel luogo di lavoro La 36enne non ha dubbi: "E' il sogno di ogni ragazza della moda che diventa realtà"sta accanto a Fedez che ritrova le forze dopo il ricovero in ospedale a causa di un'emorragia interna causata dalle ulcere. Il pericolo fortunatamente è alle spalle. La 36enne è ...

Come fa Chiara Ferragni ad avere sempre i capelli perfetti, in ogni occasione Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni dà il benvenuto ai follower che virtualmente sbirciano tra le stanze del suo "nuovo armadio in ufficio". Stanze, sì, il termine non è una svista, dal momento che le foto e il video ...Il rapper Fedez ha pubblicato alcune storie per sensibilizzare i follower sulla Giornata Mondiale per la Salute Mentale: cosa ha scritto su Instagram ...