“Chiamate un’ambulanza!” Ma per Alessia non c’è niente da fare | muore durante il trasporto in ospedale

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tragedia a Porto Sant’Elpidio, una ragazza di 14 anniMassimi è morta all’improvviso, avrebbe compiuto 15 anni il prossimo ottobre. Dolore in città, il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’intera amministrazione comunale partecipano con commozione al lutto “per la perdita di una giovanissima concittadina. Non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per una morte così improvvisa ed ingiusta”. >“Oggi era il suo compleanno”. Marika, una vita spezzata a soli 22 anni. Morta insieme al fidanzato Pierpaolo E ancora: “Ai genitori, ai familiari, a tutti coloro che hanno conosciuto e le hanno voluto bene n pensiero di profonda vicinanza ed un forte abbraccio”. Ancora da chiarire le cause. A quanto riporta il Resto del Carlino lunedì sera, 8 ottobre, la ragazzina si sarebbe sentita poco bene, tanto che i genitori avrebbero chiamato il 118. Porto ...