“Chiamata alle armi jihadista” Il generale Tricarico e il rischio peggiore

(Di martedì 10 ottobre 2023) «La differenza militare tra Hamas e Israele è abissale. La penetrazione sanguinaria che è stata fatta in Israele è stata fatta praticamente a mani nude, perché avevano i soliti razzi Qassan che, lo voglio ricordare, non hanno un sistema di guida, non sono precisi. Quindi se vengono puntati su un'area piuttosto vasta è chiaro che all'interno del perimetro di una cittadina qualcosa colpiscono, ma non sono in grado assolutamente di prendere la mira su alcunché. Poi forse avranno avuto non dei droni, ma dei giocattoli che dal punto di vista della letalità sono delle punture di spillo, quindi non si può parlare di droni militari. Non hanno un'aviazione, ma delle biciclette volanti, non hanno un armamento pesante bensì individuale o da taglio o mani nude. Queste sono le capacità che è in grado di esprime Hamas». È l'analisi delLeonardo, ...