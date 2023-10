Chi sono davvero Come ragionate? | Reazione a Catena | bomba sulle Amiche in Onda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 ottobre 2023) Polarizzanti. Non c'è termine migliore per definire lein, ormai campionesse storiche di, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, format che sera dopo sera macina ascolti e segna successi in termini di share, nonostante il difficile tentativo in prima serata dello scorso sabato, in cui il programma si è scontrato con Tu si que vales, corazzata di Canale 5, con risultati rivedibili. Tant'è, in access prime-timeresta leader indiscusso nella fascia di programmazione. E, con tutta probabilità, un ruolo lo ha proprio il terzetto composto da Donatella, Valeria e Mariluna, leinappunto, che si confermano ormai da molte puntate. Per inciso, le tre ragazze hanno sbancato anche nella ...