Chi è Davide Lacerenza | l’ex compagno di Stefania Nobile

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 ottobre 2023), nato il 25 Ottobre 1965 a Milano èdi, figlia di Wanna Marchi, ed è un noto ristoratore e influencer, titolare de La Malmaison e Gintoneria.ha legato il suo nome agli anni più sfrenati della movida milanese degli anni ’80 e ’90, che ha raccontato nel dettaglio nel libro Vergine, single e milionario, edito da Sperling & Kupfer. Appassionato di champagne, è stato ribattezzato re degli sciabolatori per il suo modo molto appariscente di aprire le bottiglie del prezioso vino, cioè attraverso l’utilizzo di una sciabola. Negli ultimi anni si è parlato molto di lui per l’arresto a marzo del 2021, in piena pandemia, per aver organizzato un festino alcolico in una scuola media di Locarno, in Svizzera. Single, ma ...