Leggi su cultweb

(Di martedì 10 ottobre 2023) Avi, che ha partecipato a unadi sollevamento pesi,ndola, perché si sarebbe iscritto sostenendo di sentirsi– ma in realtà è cisgender – è un ex atleta e allenatore di sollevamento pesi, medaglia di bronzo nel 2010 ai Campionati Mondiali di Panca Piana svoltisi in Texas. Ritiratosi dall’attività agonistica, è stato coach della selezione nazionale canadese di sollevamento pesi e come responsabile tecnico della squadra nazionale, ha partecipato a più di 4500 sollevamenti. Laureato in Scienze Motorie, con una specializzazione in sollevamento pesi,tiene un blog dedicato a questo sport ed è cofondatore di una piattaforma online di aggiornamento rivolta ad atleti e allenatori, per migliorare le prestazioni sportive. ...