Che cosa sono le «stimolazioni transcraniche» a cui si sta sottoponendo Fedez per curare la depressione acuta

(Di martedì 10 ottobre 2023) «Scosse elettromagnetiche al cervello»: così le ha definite il rapper in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche dei problemi di salute mentale che sta affrontando. Abbiamo chiesto a uno specialista di spiegarci nel dettaglio inconsiste questa terapia

La guerra in Ucraina,c'è da sapere Il Grande Freddoincombe su Kiev - Ezio Mauro La ferrovia di Putin per unire Mariupol alla Russia Il dossier di Kiev sui droni iraniani usati dai russi ...Le due ragazze fanno, sostanzialmente, la stessa. Postano contenutihanno afare con i loro sport del cuore, ma li condiscono con abiti sensualissimi, pose ammiccanti e dettagli a prova ...

Israele-Hamas, cosa succede ora La guerra può coinvolgere altri Paesi Sky Tg24

Israele e Palestina, come si è arrivati all'attacco e cosa può accadere ora LifeGate

«Senza contare che prima si è inserita anche la carriera sportiva. Ho avuto una vita molto piena». Come ha vissuto i 50 anni «Non proprio in maniera serena. Non ho fatto niente perché non sapevo cosa ...«Scosse elettromagnetiche al cervello»: così le ha definite il rapper in un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche dei problemi di salute mentale che sta affrontando. Abbiamo chiest ...