Cestistica Benevento | premio alla carriera per il vice presidente Bruno Annecchiarico

(Di martedì 10 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La federazione ha deciso di omaggiare ladell’ex coach della Stamattina la famiglia Miwa Energiaha ricevuto una bellissima notizia, infatti,, ex Coach e attualedella Miwa, ha ricevuto una lettera da parte deldella Fip Campania Antonio Caliendo, il quale ha invitatoproiezione del docu-film “Un coach come padre”, che si terrà a Napoli Venerdì 13 ottobre alle ore 18:30. Proprio in questa occasione verrà reso omaggio all’attuale, a coronamento di unapiena di duro lavoro ma anche di molte ...

. Due partite e altrettante sconfitte. L'avvio in serie B Interregionale della Miwa Energiaè stato complicato. Due avversari tosti e sicuramente già pronti come Corato e Marigliano. Coach Parrillo dovrà lavorare soprattutto sulla difesa per concedere tiri meno agevoli ...I tabellini: Miwa Energia: Rianna W. 6; Quarta S. 0; Romano C. N. E.; Castellitto A. 8; Spasojevic S. 4; Jacimovic M. 0; Ndour R. 14; Lazzari V. 1; Ferretti A. 7; Puca E. 1; ...

Gazzetta di Benevento Gazzetta di Benevento

Miwa Benevento, un premio alla carriera per Annecchiarico Ottopagine

Stamattina la famiglia Cestistica Benevento ha ricevuto una bellissima notizia, infatti, Bruno Annecchiarico, ex Coach e attuale Vice Presidente della Cestistica, ha ricevuto una lettera da parte del ...Stamattina la famiglia Miwa Energia Cestistica Benevento ha ricevuto una bellissima notizia. Bruno Annecchiarico, ex Coach e attuale Vice Presidente della Miwa, ha ricevuto una lettera da parte del pr ...