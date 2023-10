Cerignola | via ai lavori per un parco urbano Presente il sindaco

Leggi su noinotizie

(Di martedì 10 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Francesco Bonito,di: Ieri ilFrancesco Bonito, accompagnato dagli Assessori Dibisceglia, Cicolella, Lasalvia e Cialdella, insieme al consigliere comunale Vincenzo Merra, ha dato inizio aiper la creazione di unsituato tra Via Fra Daniele e Via dei Tigli. L’investimento, del valore di 750.000 euro, è stato inserito nella programmazione dell’amministrazione comunale in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo progetto mira a trasformare il quartiere, passando da una mera zona residenziale a un quartiere vivace, con una comunità attiva. Questo è il concetto sottolineato dalFrancesco Bonito, che riflette l’obiettivo dell’amministrazione di concentrarsi ...