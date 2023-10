Cellino ritratta l’intervista a Report su Calciopoli | era un interlocuzione confidenziale e amichevole C&F

(Di martedì 10 ottobre 2023) Massimo, ex presidente del Cagliari e attuale presidente del Brescia, è sempre stato un personaggio del calcio italiano. Una delle sue ultime uscite a, quando durante un’intervista raccontò di aver bruciato faldoni e faldoni riferiti ai club di Serie A nell’ambito della vicenda. Queldi aprile ha indotto la Procura Federale della Figc ad aprire un’indagine. Nel rispetto del personaggio,hato ogni parola di queldurante un interrogatorio della Procura Figc. A riferirlo Calcio e Finanza: “Nel corso dell’indagine, l’ex presidente del Cagliari fu anche interrogato dalla Procura della Fifc, visto che nel 2006 ricopriva la carica di vice presidente della Lega Serie A. In sede di interrogatorio, ...

in sede di interrogatorio ha ampiamente ritrattato e rettificato le dichiarazioni diffuse dalla trasmissione televisiva, riferendo che non si era trattato di una "intervista" in senso proprio ...

"Scesi in cortile, c’era un bidone di ferro, presi un po’ di trielina e poi ci ficcai dentro il faldone delle fideiussioni false. Il giorno dopo,.