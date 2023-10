C’è una perdita nella centrale nucleare di Krsko | a 120 km da Trieste | fermato l’impianto

(Di martedì 10 ottobre 2023) È stata fermata ladi, che si trova a 120 chilometri da, in territorio sloveno, ma ai confini con la Croazia. Una settimana fa era stata riscontrata una anomalia che aveva indotto i tecnici a ridurre l’attività, fino ad interromperla. Adesso la causa è stata individuata, ma servirà parecchio tempo per potere effettuare la riparazione e il riavvio. A darne notizia è la direzione del, la Nuklearna elektrarna(Nek) Sloveni. In questo modo la Slovenia si trova priva della sua principale fonte di produzione di elettricità. Secondo i tecnici si tratta di una micro-, quindi una falla di ridotte proporzioni, che è stata riscontrata nel sistema di collegamento del circuito primario, ossia il corpo principale ...

Ed emerge 'la fatica che sta facendo il nostro Parlamento ad averemozione comune', afferma Senaldi che fadichiarazione forte: 'Purtroppo in Italia abbiamoparte dell'opinione pubblica ...La Cassazione a tal proposito, però , ha chiarito che è il debitore a dover dimostrare che si trattava didonazione. In mancanza diprova in tal senso, lo scambio di denaro si configura come ...

A Bologna "Guercino e i suoi allievi" — Patrimonio culturale regione.emilia-romagna.it