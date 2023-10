C’è un caso Supercoppa? Napoli e Fiorentina pronte a non partire

(Di martedì 10 ottobre 2023)italiana,sarebbero contrarie ad andare in Arabia Saudita: la Lega prepara il piano B C’è un, scoppiato ieri dopo la decisione di far slittare il trofeo dai primi di gennaio al 21. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport infatti,sono perplesse sulla scelta di giocare in Arabia Saudita e si sono dettea non. La Lega corre ai ripari ed avrebbe già pronto il piano B, con il Milan al posto dele l’Atalanta al posto della

"Israele predatore Va raccontata diversamente": Porro a valanga Indi attacco via terra a Gaza gli ostaggi potrebbero diventare 'effetti collaterali' 'Mi baso sul vissuto e spero che valga ...Anche in questo, versione aggiornata del "non mi stanno bene quelle frasettine sui social: abbiamo il dovere di stare attenti, di agire come professionisti e non come bambini viziati" che ...

Nubi su Yoox Net-à-porter, Farfetch, MyTheresa: perché gli e-commerce di moda e lusso sono in crisi Milano Finanza