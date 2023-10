CdS – Marino nuovo allenatore del Bari | è ufficiale

Leggi su justcalcio

(Di martedì 10 ottobre 2023) 2023-10-10 10:36:34 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere:– Èil ribaltone sulla panchina del: Pasqualeè ildei biancorossi. L’ex tecnico, tra le altre, di Udinese e Catania, subentra all’esonerato Michele Mignani che, dopo aver portato i Galletti in Serie B e sfiorato una clamorosa promozione in A persa per un soffio in finale playoff contro il Cagliari, paga un avvio di campionato con una sola vittoria e ben 7 pareggi., chiamato dal ds Polito che fu suo giocatore a Catania, ha firmato un contratto fino al giugno 2024 con opzione di rinnovo.al, il comunicatoQuesta la nota ...