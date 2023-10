Catania | lotta al lavoro nero nelle aree della movida | sospesa l’attività di un pub

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Nell’ambito dell’intensificazione delle attività di pattugliamento del territorio disposte dal Comando Provinciale di, i CarabinieriCompagnia di Piazza Dante, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato delCompagnia di Intervento Operativo – CIO – del 12° Reggimento “Sicilia”, oltre cheDivisione AnnonaPolizia Locale, occupatasi in particolare del contrasto all’abusivismo commerciale, hanno messo in attozonecittadina, un servizio coordinato finalizzato sia al contrasto dell’illegalità diffusa, che del fenomeno del “”. In tale contesto operativo, il titolare di un ristorante situato nei ...