Cassano | «Giulini vergognoso | il Cagliari non è da Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 10 ottobre 2023) Le parole di Antonio, ex calciatore, sull’inizio di stagione delinA. Tutti i dettagli Antonioha parlato alla BoboTv del. PAROLE – «non ha alternative, Ranieri lo ha fatto andare inA, gli ha fatto un mercato. Fatalità dell’infortunio di Lapadula e hanno preso Petagna, che al massimo ha fatto 5 gol all’Atalanta con Gasperini, gli hai fatto una squadra con tutti quelli dellaB prendendo Jankto, Petagna, dove vai? Sono saliti all’ultimo giro inB. Ildeve lottare come se non ci fosse un domani. Nel, se non Nandez che si spacca, non vedo giocatori che possano stare in ...