Cassano al veleno | “Pulisic? Fallo di mano scandaloso VAR in malafede”

(Di martedì 10 ottobre 2023) Antonio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al presunto tocco didi Christianin Genoa-Milan

L'attacco dia Leao non è rimasto senza risposta . Lo stesso attaccante del Milan ha ...ripubblicando il video con le sue dichiarazioni su Twitter e accompagnandolo con un commento al: ...E' il terremoto post Juventus - Bologna, per il rigore netto non assegnato dall'arbitro al Bologna, a catalizzare l'attenzione di Antonionel suo pagellone dei flop. Le sue parole al...

Cassano al veleno: “Pulisic Fallo di mano scandaloso. VAR in ... Pianeta Milan

Gol Pulisic, Cassano attacca: “Scandaloso, VAR in malafede” MilanLive.it

Antonio Cassano si è espresso in maniera pesante in merito al gol convalidato a Christian Pulisic in occasione di Genoa-Milan.Fatta non soltanto di racconti per bambini ma capace di estendersi anche a un immaginario dichiaratamente più adulto, dove il realismo dell’analisi sociale diventa una cassa di risonanza ... Il ...