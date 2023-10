(Di martedì 10 ottobre 2023) Secondo ladidi Milano lapsichiatrica su Alessiaè necessaria perla “”. La 37enne è accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti, nel luglio 2022, la figlia Diana di meno di un anno e mezzo abbandonandola da sola in casa per sei giorni.

Cosa succederà dopo la perizia Nelin cui venisse accertato che Alessaera totalmente incapace e, dunque, non imputabile, sarebbe assolta per vizio totale di mente e collocata, in......articolo - Perizia per valutare se era in grado di intendere e volere e quadro pericolosità sociale I giudici di Milano hanno preso una decisione importante riguardo aldi Alessia, ...

In caso di vizio solo parziale, invece, ci sarebbe una riduzione sulla pena.Se venisse, invece, riconosciuta capace, Pifferi rischierebbe una condanna all’ergastolo.Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Pifferi, Corte d'Assise: 'Richiesta perizia per valutarne la pericolosità sociale' ...