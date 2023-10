Caso Apostolico | «I giudici devono essere riservati Lo dice la Costituzione»

Leggi su panorama

(Di martedì 10 ottobre 2023) La separazione dei poteri costituzionali rappresenta una sorta di filo invisibile al quale è appesa ogni moderna democrazia: un meccanismo di “pesi e contrappesi” costruiti proprio per mantenere separate le tre classiche funzioni democratiche. Nella pratica, tale sistema può presentare delle falle, come sta accadendo in questi giorni: a pochi giorni dal provvedimento emesso dal Giumonocratico del Tribunale di Catania, Iolanda, che ha rimesso in libertà uno dei migranti trattenuti nel centro di Pozzallo, scatenando le ire del governo e di tutto il centrodestra, proprio questo meccanismo viene messo in discussione a causa di un video risalente al 2018 che immortalerebbe (il condizionale è d’obbligo…) lo stesso magistrato in prima fila ad una manifestazione pro-migranti. La vicenda Come si ricorderà lo scorso 20 settembre il ...