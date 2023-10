Caso Apostolico | Bindi a La7 | “Il governo col dossieraggio sulla giudice attenta alla democrazia e alla Costituzione”

(Di martedì 10 ottobre 2023) “Inchi vince le elezioni governa ma non può permettersi di stravolgere i dettati fondamentali della Carta costituzionale, perché questo non è governare ma comandare. E queste cose innon sono sopportabili. Giorni fa si sono lamentati del fatto che in quella manifestazione dell’agosto 2018 si gridava: ‘Siamo tutti antifascisti’. Meno male. La nostraè basata sull’antifascismo”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) Rosy, ex ministra della Sanità ed ex presidente della Commissione antimafia, a proposito degli attacchi continui della Lega e di Fratelli d’Italia contro laIolanda. “Quell’ordinanza – spiega– , secondo me, è corretta e in punta di diritto. Poi si pronuncerà la Cassazione naturalmente, ma ...

...che sono primi firmatari del documento sulle decisioni adottate dai giudici Iolandae ... e non il Governo, che viene democraticamente eletto, e in ognila legittimazione popolare non ...Ildella giudice Iolandanon cessa di far discutere. A seguire le orme della magistrata di Catania , che non ha confermato il trattenimento dei migranti provenienti dalla Tunisia bollando ...

Caso Apostolico, Bindi a La7: “Il governo col dossieraggio sulla giudice attenta alla democrazia e alla… Il Fatto Quotidiano

Da Catania a Milano, appelli per «l’indipendenza dei magistrati». Tra le centinaia di firme quella di don Ciotti ...Il caso della giudice Iolanda Apostolico non cessa di far discuitere. A seguire le orme della magistrata di Catania , che non ha confermato il ...