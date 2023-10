Caserta Beer Fest | la festa della birra a San Marco Evangelista CE

Leggi su 2anews

(Di martedì 10 ottobre 2023) PRIMA EDIZIONE DELA SAN(CE), PRESSO L’A1 EXPO POLO FIERISTICO, DA VENERDI 13 A DOMENICA 15 OTTOBRE. Ingresso gratuito. Unacome non si è mai vista prima d’ora e come non è mai stata fatta a: è questo l’obiettivo degli organizzatoriprima edizione del. La kermesse si