(Di martedì 10 ottobre 2023) Anche il fratellino Andrea ha subito gravi ustioni, ma sta recuperando in fretta. L’auto della famiglia è stata colpita da un pezzo infuocato di uno dei nove Caccia che avrebbero dovuto esibirsi il giorno successivo

Leggi Anche Frecce Tricolori, aereo si schianta sull'aeroporto dinel Torinese: muore una bimba di 5 anni Leggi Anche Schianto Freccia Tricolore, il pilota: '... Idella vittima si ...... decollato dalla pista di, ha iniziato improvvisamente a perdere quota. Prima che il muso ... il fratello e i loro. La vettura è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e incendiata. ...

Caselle, i genitori di Laura Origliasso: «Vogliamo incontrare il pilota delle Frecce Tricolori» Vanity Fair Italia

Schianto Frecce Tricolori a Torino. Il dolore dei genitori di Laura, morta a 5 anni: «Difficile immaginare il futuro, vogliamo incontrare il pilota» Corriere della Sera

Anche il fratellino Andrea ha subito gravi ustioni, ma sta recuperando in fretta. L’auto della famiglia è stata colpita da un pezzo infuocato di uno dei nove Caccia che avrebbero dovuto esibirsi il gi ...I genitori della piccola Laura Origliasso, bimba di cinque anni vittima dell'incidente in cui a perso la vita, per lo schianto della Freccia Tricolore appena fuori l'aeroporto di Caselle (Torino) il 1 ...