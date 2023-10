Casalnuovo | assurda tragedia | madre di una bimba di 2 anni muore schiacciata dalla sua auto

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 E’ mortasua stessa, appena parcheggiata senza il freno a mano.questa mattina a, in provincia di Napoli, dove una giovane donna, Filomena La Montagna, originaria di Marigliano, ha perso la vita probabilmente a causa di una fatale disattenzione. Aveva 40, compiuti il 17 settembre, e come ogni giorno aveva parcheggiato la suain via Strettola per recarsi alla Farma&Beauty, una parafarmacia di Corso Umberto I dove lavorava da un mese. Filomena trova posto alle spalle della parafarmacia e scendevettura, dimenticandosi però di attivare il freno a mano. L’, essendo parcheggiata in pendenza, inizia ad indietreggiare e Filomena, presa ...