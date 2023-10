Carriere alias in Lombardia | il Consiglio regionale boccia la mozione di Fratelli d’Italia

(Di martedì 10 ottobre 2023) Lacontro lecheha presentato al, dopo numerosi ritiri e posticipi, è statata oggi 10 ottobre. 35 voti favorevoli, 33 contrari e 4 astenuti. Con questi numeri il testo di Fdi non ha raggiunto la maggioranza ed è stato spazzato via, con voto segreto. Si tratta di un’iniziativa che ha fatto discutere per mesi, sia nella stessa maggioranza di centrodestra che tra le opposizioni, le associazioni per i diritti lgbtqia+ e gli studenti. Laera stata sottoscritta da una ventina di consiglieri regionali della Lega e diinsieme a Luca Ferrazzi della Lista Moratti, ma da cui Forza Italia ha prima preso le distanze, per ...

I regolamenti scolastici sulle cosiddette “carriere alias” prevedono la possibilità per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado di consentire agli studenti che non si ...La maggioranza di centrodestra in Lombardia si è spaccata sulla mozione che metteva in discussione le carriere alias nelle scuole, l'accordo di riservatezza tra l'istituto, la persona trans e la sua ...