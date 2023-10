Carriera alias nelle scuole | in Lombardia bocciata la mozione di FdI che voleva abolirle | l’esultanza dentro e fuori dall’Aula

(Di martedì 10 ottobre 2023) Il Consiglio regionale lombardo ha bocciato ladi Fratelli d’Italia contro le carriere. È successo questa mattina dopo due ore di discussione sulla proposta del consigliere Fdi Giacomo Zamperini che nel suo intervento ha definito come “pericolo” questo strumento adottato da diverselombarde. I 35 voti favorevoli allanon sono bastati a raggiungere il quorum. Tra i contrari, non c’era solo l’opposizione ma anche alcuni membri della stessa maggioranza di centrodestra come il forzista Giulio Gallera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

