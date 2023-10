Carpi | preside scuola media Focherini rimuove i crocefissi | rivolta di alcuni insegnanti

(Di martedì 10 ottobre 2023) Nelle aule delladinon c’è più il crocifisso. La decisione della, Federica Ansaloni, ha subito creato malumori e polemiche. "Il crocifisso è un simbolo religioso. Qui siamo in una, non in una chiesa – ha affermato Ansaloni, dirigente dell’istituto comprensivoNord in cui appunto rientrano le-. Per questo ho ritenuto di fare togliere i crocifissi dalle aule, questa estate, in occasione dilavori di ristrutturazione e pittura dei locali dell’istituto". La decisione ha sollevato molti dissensi tra i genitori e docenti. Un gruppo di professori delle medie ha, infatti, scritto una lettera indirizzata allaper chiedere spiegazioni sulla disposizione ...

Divampa la polemica in una scuola media a Carpi. La dirigente scolastica, come segnala Il Resto del Carlino, ha deciso di rimuovere il crocifisso dalle aule, una decisione che ha suscitato molte reazioni. 'Siamo in una scuola, non in una chiesa', ha dichiarato la preside.

