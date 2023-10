Carolina Marconi scoppia in lacrime | “Ecco cosa ho scoperto”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 10 ottobre 2023) Pubblicato il 10 Ottobre, 2023 Da Giovanni Allevi che sta combattendo contro il mieloma ad Emma Bonino che ha annunciato di aver vinto la battaglia contro il tumore, sono tanti i vip che stanno combattendo contro brutti mali o che hanno avuto gravi problemi di salute. Tra questi c’è anche, showgirl, attrice ed ex gieffina venezuelana naturalizzata italiana che un po’ di tempo fa hadi avere un cancro al seno poi sconfitto. Nell’ultima TAC però la showgirl hadi avere una piccola macchia al fegato e quindi ha temuto che il cancro fosse ritornato. Fortunatamente si è trattato di un angioma benigno e lei ha voluto condividere la gioia con i suoi fan per lo scampato pericolo.di gioia per...